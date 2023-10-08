Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, henüz çıkış nedeni belirlenemese de kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çıkış nedeni henüz belli olmayan orman yangınını kontrol altına aldı.
Kaynak: AA / Dünya