Çanakkale'de Atatürk'ün Vefatının 85. Yıl Dönümü Anma Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ÇANAKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Çanakkale Valilik binası önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.00'da Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenklerin konulmasının ardından saat 09.05'de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Çanakkale caddelerinde de siren sesleri eşliğinde adeta hayat durdu. Törenin ardından vatandaşlar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.