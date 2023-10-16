Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 62 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot ve Yunan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenleri kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 62 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 29 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince bir başka operasyonda ise, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Korveti 'TCSG-702' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE