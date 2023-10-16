Çanakkale'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında Suriye, Filistin, Afganistan ve İran uyruklu kişiler bulunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Korveti "TCSG-702" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 25 Suriye ve 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

Lastik bot içindeki 28 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.