Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-8" botu ekipleri, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu.
Lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya