Çanakkale'de 54 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket halinde bir lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" tarafından Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit edildi.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Dünya