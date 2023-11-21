Çanakkale'de 47 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botlar motor arızası nedeniyle sürüklendi ve Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından lastik bot içerisindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafından ise Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplam 47 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE