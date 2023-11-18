Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "TCSG-6" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.
Durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya