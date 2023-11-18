Çanakkale'de 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-6' hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE