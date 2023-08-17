Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından durdurulan lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE