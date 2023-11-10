Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında düzenlediği operasyonda 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-7" mobil radarı, Ezine açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.
"TCSG-908" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki 38 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya