Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içinde 25 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içinde 25 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-28' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botları hareket halindeyken durdurdukları lastik bot içinde 25 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya