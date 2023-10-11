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Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvacık açıklarındaki iki ayrı noktadan lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.