Çanakkale'de 11 Saat Süren Orman Yangını

Çanakkale'de Damyeri mevkisinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, 11 saat boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yangına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş de koordinasyon sağladı. Yangın nedeniyle Yağcılar köyünde birçok ev zarar gördü ve Çanakkale Boğazı'nda tek taraflı deniz ulaşımı sağlandı.

YANGINDA 11 SAAT GERİDE KALDI

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangına müdahalede 11 saat geride kalırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; yangının başlangıcı itibariyle bölgede toplam 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesinin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi.