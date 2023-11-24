Çanakkale'de 101 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 101 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları 'KB-111' ve 'TCSG-6' hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 101 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE