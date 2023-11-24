Çanakkale'de 101 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 101 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 101 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları 'KB-111' ve 'TCSG-6' hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 101 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE