Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki lastik bot içerisindeki 101 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.

Durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.