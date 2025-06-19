Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Makine Arızası
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis bayraklı yük gemisi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüyor.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüyor.

Malezya'dan Rusya'ya giden, 159 metre uzunluğunda Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi 'Nada', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-16 römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüp, demirletilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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