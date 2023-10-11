Çanakkale Boğazı'nda Palau bayraklı genel kargo gemisi dümen arızası yaptı
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Ukrayna'dan Lübnan'a giden Palau bayraklı 'GMA Nadıa' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken dümen arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör yardımıyla gemi Karanlık Liman bölgesine götürüldü.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 84 metre uzunluğundaki Palau bayraklı, 'GMA Nadıa' genel kargo gemisi dümen arızası yaptı.
Ukrayna'dan Lübnan'a giden Palau bayraklı 84 metre uzunluğundaki 'GMA Nadıa' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Çamburnu önlerinde dümen arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE