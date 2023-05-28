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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi limana çekildi

Dünya Haberleri

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi limana demirletildi. Yalova'dan Yunanistan'a giden 240 metre boyundaki 'NAXOS' isimli boş tankerin makineleri Doğanaslan mevkisi açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi. Römorkörler eşliğinde Doğanaslan Demir Sahası'na çekilerek demirletilen geminin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi limana demirletildi.

Yalova'dan Yunanistan'a giden 240 metre boyundaki "NAXOS" isimli boş tankerin makineleri Doğanaslan mevkisi açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Römorkörler eşliğinde Doğanaslan Demir Sahası'na çekilerek demirletilen geminin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Dünya

Çanakkale Boğazı Yunanistan Yalova Dünya Haberler

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