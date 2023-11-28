Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan yolcu gemisi Karanlık Liman'a demirletildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada makine arızası yapan 146 metre uzunluğundaki 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

İstanbul'dan Libya'ya giden 146 metre uzunluğundaki Libya Bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-2' ve 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.