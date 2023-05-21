Çanakkale Boğazı'nda Genel Kargo Gemisi Makine Arızası Yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 122 metre uzunluğundaki 'SPARTA IV' isimli genel kargo gemisi Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek, demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 122 metre uzunluğundaki 'SPARTA IV' isimli genel kargo gemisi Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek, demirletildi.

Suriye'den Rusya'ya giden, 122 metre uzunluğundaki 'SPARTA IV' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' ve 'Kurtarma-14' römorkörü ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Genel kargo gemisi, römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE