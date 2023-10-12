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Çanakkale Boğazı'nda genel kargo gemisi dümen arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 84 metre uzunluğundaki Palau bayraklı, 'GMA Nadıa' genel kargo gemisi dümen arızası yaptı. Ukrayna'dan Lübnan'a giden gemi, Çamburnu önlerinde arıza yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Türkeli' römorkörü olay yerine sevk edildi ve gemi Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.