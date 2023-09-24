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Çanakkale Boğazı'nda Genel Kargo Gemisi Dümen Arızası Yaptı

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İzmir'den Ukrayna'ya giden 'Artey' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken dümen arızası yaşadı. Gemi römorkör refakatiyle Şevketiye Liman demir sahasına götürüldü.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 114 metre uzunluğundaki 'Artey' isimli genel kargo gemisi dümen arızası yaptı. Genel kargo gemisi römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Liman demir sahasına götürülerek, demirletildi.

İzmir'den Ukrayna'ya giden, 114 metre uzunluğundaki 'Artey' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Çardak önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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