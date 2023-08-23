Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Kuzey-Güney Tek Yön Olarak Açılıyor
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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin yeniden başlayacağı belirtildi.
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığı kaydedildi.
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen askıya alınmıştı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Dünya