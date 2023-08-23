Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Kuzey-Güney Tek Yön Olarak Açılıyor

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin yeniden başlayacağı belirtildi.