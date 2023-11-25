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Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Transit Gemiler Geçişe Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle kuzeyden güneye transit gemi trafiği durduruldu. Yerel feribot trafiği ise normal seyrinde devam ediyor.