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Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Transit Gemiler Geçişe Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle kuzeyden güneye transit gemi trafiği durduruldu. Yerel feribot trafiği ise normal seyrinde devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı, kuzeyden güneye transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın tek yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Dünya

Çanakkale Boğazı Fırtına Hava Durumu Dünya Haberler

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