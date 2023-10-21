Bulgaristan'dan Mısır'a seyir halinde olan Navios Sagittarius adlı dökme yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda elektrik arızası meydana geldi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda elektrik arızası meydana gelen yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Mısır'a seyir halinde olan 223 metre uzunluğundaki "Navios Sagittarius" adlı dökme yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Burhanlı mevkiinde elektrik arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile "Kurtarma-5" ve Kurtarma-13" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.