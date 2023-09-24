Çanakkale Boğazı'nda Dümen Arızası Yapan Kargo Gemisi Güvenli Bölgeye Demirledi

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan Artey adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin refakatinde güvenli bölgeye demirledi. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-15 römorkörü refakatinde Şevketiye Demir Sahası'nda demirledi.

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan "Artey" adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin refakatinde güvenli bölgeye demirledi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Kamerun bayraklı "Artey" isimli 114 metre boyundaki genel kargo gemisi, İzmir'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Çardak önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-15 römorkörü refakatinde Şevketiye Demir Sahası'nda demirledi.