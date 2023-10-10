Çanakkale Boğazı'nda Dümen Arızası: Kuru Yük Gemisi Güvenli Bölgeye Demirledi

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle güvenli bölgeye demirledi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde emniyetle Karanlık Liman'a ulaştı.

Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan kuru yük gemisi, güvenli bölgeye demirledi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan Panama bayraklı 100 metrelik "Sally M" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Bademlik açıklarında dümen arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Türkeli" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a emniyetle demirledi.