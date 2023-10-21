Çanakkale Boğazı'nda Dökme Yük Gemisi Arızalandı
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Navios Sagittarius' isimli dökme yük gemisi elektrik arızası yaparak Karanlık Liman bölgesine götürüldü.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 223 metre uzunluğundaki 'Navios Sagittarius' isimli dökme yük gemisi elektrik arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.
Bulgaristan'dan Mısır'a giden 'Panama' bayraklı 223 metre uzunluğundaki 'Navios Sagittarius' isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Burhanlı önlerinde elektrik arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-5' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE