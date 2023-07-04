Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tanker Demirleme Sahasına Çekildi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğunda Liberya bayraklı 'Northsea 1' isimli tanker, dün öğle saatlerinde, boğaz geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen tankerin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye demirleme bölgesine götürülüp, demirletildi.