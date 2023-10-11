Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Kargo Gemisi Demirleme Sahasına Çekildi

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1) ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI

ÇANAKKALE Boğazı'nda dümen arızası yapan 'Palau' bayraklı kargo gemisi römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere denize açılan 84 metre uzunluğundaki 'Palau' bayraklı, 'GMA Nadıa' isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı Çamburnu açıklarında dümen arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Karanlık Liman'a götürülüp demirletildi.