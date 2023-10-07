Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Bozcaada'ya götürüldü
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Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Marşal Adaları bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.
Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Marşal Adaları bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.
Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan "Mitsos" adlı 195 metre uzunluğundaki dökme yük gemisinin makineleri, Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde arızalandı.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Kurtarma-5" römorkörü, Bozcaada Demir Sahası'na demirledi.
Kaynak: AA / Dünya