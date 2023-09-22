Çanakkale Boğazı'nda Akaryakıt Tankeri Arızalandı

İstanbul'dan Yunanistan'a gitmek üzere denize açılan 'Liberya' bayraklı 'Sappho' isimli akaryakıt tankeri, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Römorkörler bölgeye sevk edildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda 'Liberya' bayraklı akaryakıt tankeri, makine arızası yaptı. Bölgeye römorkörler sevk edildi.

İstanbul'dan Yunanistan'a gitmek üzere denize açılan 183 metre boyundaki 'Liberya' bayraklı 'Sappho' isimli akaryakıt tankeri sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi. Boğazdaki gemi trafiği ise güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.