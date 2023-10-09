Çanakkale Boğazı girişinde İsrail'den Romanya'ya seyir halinde olan kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle güvenli bölgeye demirledi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye demirledi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, 150 metre uzunluğundaki "Guana" adlı kuru yük gemisi, İsrail'den Romanya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-14" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.