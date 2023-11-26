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Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybettikten sonra transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle transit gemi geçişleri ve yerel feribot seferleri durdurulmuştu. Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte geçişler ve seferler yeniden başladı.