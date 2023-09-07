Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, hızla büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak içim havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Nusratlı Rampaları mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE