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Çanakkale açıklarında yelkenli teknede 57 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İtalya rotasında seyir yapan bir yelkenli teknede 57 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda insan kaçakçılığı şüphesiyle bir Suriye uyruklu gözaltına alındı.