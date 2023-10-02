Çanakkale açıklarında 165 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 165 düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyonlarda Suriye, İran ve Afganistan uyruklu göçmenler bulunuyordu. Kurtarılan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik kipleri, bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA