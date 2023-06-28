Can Ünver, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçilerin Hakları Komitesi'ne 3. kez seçildi

Türkiye adına aday gösterilen Prof. Dr. Can Ünver, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi'ne 3. kez seçildi. Ünver, 2024-2027 döneminde görev yapacak.

NEW York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi'nin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimlerde Can Ünver, Komite üyeliğine 3'üncü defa seçildi.

Birleşmiş Milletler çerçevesinde imzalanan Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi'nin uygulanmasını izleme organı olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi'nin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimler, 27 Haziran 2023 tarihinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeye Taraf Ülkelerin Onbirinci Toplantısı sırasında yapılan seçimlerde, ülkemizce aday gösterilen Prof. Dr. Can Ünver, Komite üyeliğine üçüncü defa seçilmiştir. 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinde Komite üyesi olan Prof. Dr. Ünver, 2018-2019'da Komite Başkan Yardımcılığı, 2019-2022'de Komite Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Yurtdışında kayda değer sayıda göçmen işçisi olan ve aynı zamanda çok sayıda yabancı işgücüne ev sahipliği yapan ülkemiz, göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunması yönünde çaba harcamaktadır. Türkiye 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve içeriğinde göçmen işçilere ilişkin atıfların da bulunduğu Küresel Göç Mutabakatının müzakerelerinde aktif bir rol oynayarak, önemli katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, ülkemiz Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesine taraf olmasına önem atfetmektedir" ifadelerine yer verildi.