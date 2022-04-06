Can Arslan: Komşusunu bıçaklayarak öldürmekle yargılanan 52 yaşındaki adam suçlu bulundu

İngiltere'de Bristol kenti yakınlarındaki bir cinayet davasında komşusunu bıçaklayarak öldürmekle yargılanan Can Arslan isimli kişi suçlu bulundu.

52 yaşındaki Arslan, komşusu Matthew Boorman'ı işten döndüğü sırada 27 kez bıçaklayarak öldürdü.

5 Ekim'deki cinayetin hemen sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de yayımlandı.

Görüntülerde Can Arslan'ın komşusunu öldürdükten sonra bir başka ailenin evine girdiği görülüyor.

Peter Marsden isimli kişi de olay anında 8 kez bıçaklanıyor.

Arslan bu anlarda aynı sokaktaki bazı kişiler tarafından durdurulmaya çalışılıyor.

Bu kişilerden biri o gün görevde olmayan bir polis memuruydu.

Olayı kaydeden güvenlik kameralarının da, tehdit alan komşular tarafından olay öncesi taktırıldığı kaydedildi.

Arslan'ın cinayete varan yıllar içinde huzursuz edici davranışlarda bulunduğu, Walton Cardiff'teki komşularını tehdit ettiği belirtiliyor.

Tutuklama anı görüntülerinde, Can Arslan'ın komşularını bir yıldır cinayet işleyeceği konusunda uyardığını söylediği duyuluyor.

Aynı görüntüde, "Embesiller… Özel kuvvetlerde görev yapmıştım" dediği de kamera kaydına giriyor.

Polis kamerasında cinayeti itiraf eden Arslan, mahkeme sürecinde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde savunma yaptı.

Olayın öncesi

Mahkemedeki ifadelerde tehdit ve huzursuzluğun 12 yıl öncesine kadar uzandığı aktarıldı.

Park yeri ve bir aracın çizilmesi ile başlayan gerginlik, Arslan'ın yakın evlerdeki komşularını öldürmekle tehdit etmesine kadar uzandı.

Cinayetin yaşandığı Ekim başında, 52 yaşındaki Arslan hakkında yaşadığı evden tahliye emri çıkarılmıştı.

Arslan, tehditlerini ve tacizlerini devam ettirmesi halinde de tutuklama önlemi ile karşı karşıyaydı.

Mahkeme sırasında öldürülen Matthew Boorman'ın eşi, aldıkları tehditleri kanıt olarak sundu.

Arslan ise ırkçı tacizlerle karşılaştığı şeklinde karşı suçlamalarda bulundu.

'Akıl sağlığı yerinde'

Mahkemede akıl sağlığının yerinde olmadığı savunmasını yapan Arslan, sesler duyduğunu iddia etti.

Çocuklukta sahip olduğu oyuncak ayısının komşularını öldürmesini söylediğini öne sürdü.

Ancak uzman psikiyatristler, Arslan'da psikotik bozukluk bulunmadığını, dengesiz kişilik bozukluğu olduğu raporunu açıkladı.

İki farklı adli tıp psikiyatristi Can Arslan'ın akıl sağlığının bozuk olmadığı konusunda hemfikir oldu. Ancak uzmanlardan biri, Arslan'ın kişilik bozukluğunun cinayeti hafifletici bir sebep olabileceği yönünde görüş bildirdi.

John Sandford isimli psikiyatr ise görüntülerin "Arslan'ın neden tutuklandığını" bildiğini gösterdiğini savundu.

Can Arslan'a verilecek olan hapis cezasının süresi 9 Haziran'daki duruşmada açıklanacak.

Hüküm sonrası açıklama yapan Boorman'ın eşi Sarah, "Matt'in ölümü büyük şok oldu. Çok gençti ve önünde müthiş bir gelecek vardı" dedi.

Öldürülen 43 yaşındaki Matthew Boorman üç çocuk babasıydı.