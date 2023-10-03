Ekim ayının ilk haftası kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri' haftası kutlama etkinlikleri başladı. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çaptı Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti ve din hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Ekim ayının ilk haftası kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri' haftası kutlama etkinlikleri başladı. Hafta nedeniyle Muğla İl Müftüsü Yaşar Çaptı Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'ı ziyaretinde konuşan Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yeryüzü cenneti Muğla'da, 13 İlçede Bin 081 Cami'de 853 İmam Hatip, 82 Müezzin Kayyım, 125 Kur'an Kursu öğreticisi ve toplamda Bin 295 personelle mesai mefhumu gözetmeksizin din hizmeti verdiklerini belirtti

Muğla Valisi İdris Akbıyık ziyaret için Müftü Çapçı ve personeline teşekkür ederek, Camiler ve Din Görevlileri haftasını tebrik etti. Ziyaret sonunda Müftü Çapçı, Vali İdris Akbıyık'a 8 Ciltlik Başkanlık eserlerinden 'Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi' kitap setini hediye etti. - MUĞLA