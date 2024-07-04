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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Litvanya'da görüşmelerde bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vytautas Silinskas ile bir araya geldi ve Türkiye-Litvanya ilişkilerini güçlendirmek adına kararlılık vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vilnius ziyaretinde Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vytautas Silinskas ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Sayın Vytautas Silinskas ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde; Türkiye-Litvanya ilişkilerine katkı sunmak ve Bakanlıklarımız arasındaki ikili diyaloğumuzu güçlendirmek adına kararlılığımızı vurguladık. Kıymetli mevkidaşıma nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Vedat Işıkhan Litvanya Türkiye Politika Dünya Güncel Haberler

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