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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Sosyal Şartı'nın Üst Düzey Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'ya gitti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Sosyal Şartı'nın Üst Düzey Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti. Bakan Işıkhan, konferansta ülkemizde sosyal hakların korunması ve geliştirilmesi için attığımız adımları değerlendirecek ve uluslararası düzeyde temaslarda bulunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Sosyal Şartı'nın Üst Düzey Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.

Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivil ve siyasal haklara yer veren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ekonomik ve sosyal alandaki uzantısını oluşturan Avrupa Sosyal Şartı'nın Üst Düzey Konferansı'na ülkemizi temsilen katılmak için Litvanya'nın başkenti Vilnius'tayız. Avrupa Konseyi ile Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen konferansta, ülkemizde sosyal hakların korunması ve geliştirilmesi için attığımız adımları değerlendirecek, uluslararası düzeyde temaslarda bulunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Vedat Işıkhan Litvanya Politika Dünya Güncel Haberler

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