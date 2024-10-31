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Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Alındı

Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Alındı
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İngiltere’de yaşayan Darren Horsnell, ölen nişanlısına ait çalınan yüzüğünü bir özür notuyla geri aldı. Sosyal medyada yaptığı çağrı sonrasında yüzüğe kavuşan Horsnell, yaşadığı duygusal anları paylaştı.

İngiltere’nin Haslingden kasabasında yaşayan Darren Horsnell’tan çalınan ölen nişanlısının yüzüğü bir özür notuyla kendisine geri verildi.

İngiltere ve Arjantin arasında 1982’de Falkland adasında gerçekleşen savaştan gazi olarak dönen Darren, evinden yüzüğün çalışnması üzerine sosyal medyada hırsızlara yüzüğü geri getirmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Yüzük, bu çağrının üzerine çalıştığı gazilere yardım derneğine bir notla postalandı.

Yüzüğü geri aldığı için çok sevindiğini söyleyen Horsnell, notta "Darren özür dilerim" yazdığını belirtti.

62 yaşındaki Horsnell, Kraliyet Topçu Birliği'nde görev yapmıştı.

Yüzüğün çalındığı sırada gazilere yönelik yardım amaçlı bir etkinlikteydi.

Horsnell, "Yüzük çalındığında içim burkuldu, çünkü nişanlım Tracey'nin ölümünün üzerinden neredeyse dört yıl geçmişti" dedi.

Hırsızlar 23 Eylül’de yüzüğü, bir bileziği, bir miktar nakit parayı, bir bilgisayarı ve değerli bir satranç takımını çaldı.

Hırsızlığın üzerine Horsnell, sosyal medyadaki çağrısında, "Sahip olduğum en değerli şey, 50. doğum günümde Tracey'ye verdiğim ve oturma odasında küllerinin yanında duran nişan yüzüğü" yazdı.

"Diğer her şeyi alabilirsiniz, yüzüğü geri getirin, benim için mesele kapanır” diye de ekledi.

BBC’nin bölgesel radyosu Lancashire'a konuşan Horsnell, büyük bir destek gördüğünü, gönderisinin binlerce kez paylaşıldığını aktardı.

Horsnell, "Yüzüğü geri aldığımda hissettiğim rahatlamayı kelimelerle anlatamam” dedi.

BBC

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