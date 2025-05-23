California'da Benzinli Araç Satışı Yasağı Senato Tarafından Engellendi

California'da Benzinli Araç Satışı Yasağı Senato Tarafından Engellendi
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California eyaletinde, 2035 yılından itibaren benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklayan düzenleme Senato tarafından iptal edildi. Vali Gavin Newsom ve Eyalet Başsavcısı, karara karşı yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

ABD'de California eyaletinin 2035 yılından itibaren benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklama kararının Senato tarafından engellendiği bildirildi.

ABD'de Senato, Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyalette satılacak tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını öngören düzenlemeyi oylayarak iptal etti. 51'e karşı 44 oyla kararın uygulanması engellenirken, tasarı Başkan Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Vali Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, Kongre'nin söz konusu adımının yasal olmadığını savunarak, karara karşı dava açacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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