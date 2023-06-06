California Başsavcısı, düzensiz göçmenlerin özel uçakla nakledilmesinde Florida'nın rolü olabileceğini iddia etti

California Başsavcısı Rob Bonta, bir grup düzensiz göçmenin özel bir uçak seferiyle California'ya nakledilmesinin ardında Florida eyaletinin olabileceğini iddia etti. Banta, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Amerika'dan gelen bir grup düzensiz göçmenin Texas'tan California'nın Sacramento kentine uçakla gönderilmesi organizasyonunun ardında Florida eyalet yetkililerinin olma ihtimalini ve bu konuda herhangi bir suç işlenip işlenmediği konusunu araştırdıklarını belirtti.

NEW California Başsavcısı Rob Bonta, bir grup düzensiz göçmenin özel bir uçak seferiyle California'ya nakledilmesinin ardında Florida eyaletinin olabileceğini iddia etti.

Banta, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Amerika'dan gelen bir grup düzensiz göçmenin Texas'tan California'nın Sacramento kentine uçakla gönderilmesi organizasyonunun ardında Florida eyalet yetkililerinin olma ihtimalini ve bu konuda herhangi bir suç işlenip işlenmediği konusunu araştırdıklarını belirtti.

Başsavcı Banta, açıklamasında, "Bugün, Sacramento'ya özel uçakla getirilen, önceden herhangi bir düzenleme veya bakım yapılmadan bir düzineden fazla göçmenle görüştüm. Bu kişilerin California'ya getirilme koşullarını araştırıyoruz. Ayrıca, bu savunmasız göçmenleri nakleden veya nakletmeyi ayarlayanlara karşı olası cezai veya hukuki davaları değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

California Başsavcısı, bu kişilerin üzerinde göçmen karşıtlığıyla bilinen Cumhuriyetçi "Florida eyaletine ait olduğu iddia edilen belgelere sahip olduğunu" doğrulayabilecekleri bilgisini paylaştı.

Söz konusu hareketi "ahlak dışı ve iğrenç" olarak değerlendiren Banta, ABD'nin göçmenler tarafından inşa edilmiş bir ulustan oluştuğunu, "insanlığa sırt çeviren eyalet liderlerinin zalimliğini ve nefret dolu söylemlerinin kınanması gerektiğini" savundu.

Ayrıca yerel medyada, Sacramento'daki Roma Katolik Kilisesi Psikoposluğu merkezine Kolombiya ve Venezüellalı bir grup düzensiz göçmenin ulaştığı bilgisi yer aldı.

ABD'deki düzensiz göçmen sorunu

Düzensiz göçmenlerin yükünü belirli eyaletlerin çektiğini ve bunun adil olmadığını iddia eden Florida Valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin göçmenlik politikasını sert bir dille eleştirmişti.

2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığını açıklayan DeSantis, düzensiz göçmenlerin Florida'dan başka eyaletlere nakli için 12 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurmuştu.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle, düzensiz göçmenlerin bir kısmını, başkent Washington, New York, Massachusetts, California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.