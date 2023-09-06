Çad'da Fransız askerleri ile yerel halk arasında gerginlik

Çad'ın Borkou eyaletinin Faya-Largeau şehrinde bulunan Fransa'ya ait üsteki askerler ile yerel halk arasında gerginlik yaşanıyor. Olaylar, bir Çadlının üsteki sağlık merkezine tedavi için gitmesi ve orada bir Fransız askerle yaşadığı tartışmayla başladı.

Çad'ın Borkou eyaletinin Faya-Largeau şehrinde bulunan Fransa'ya ait üsteki askerler ile yerel halk arasında gerginlik yaşanıyor.

Olayların, bir Çadlının üsteki sağlık merkezine tedavi için gitmesi ve orada bir Fransız askerle yaşadığı tartışmayla başladığı iddia edildi.

Fransız askerin yakın mesafeden ateş ederek Çadlıyı öldürmesinin ardından Faya-Largeau sakinleri, Fransız askerlerinin bölgeden çekilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Çad güvenlik güçleri ise göstericilerin Fransız üssüne girmesini engellemek için müdahale etti.

Olaylarda yaralananlar Faya Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Çad-Libya sınırına yakın Borkou eyaletinin Faya-Largeau şehri, başkent Encemine'ye 1052 kilometre mesafede bulunuyor.