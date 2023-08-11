Çad, bağımsızlık kutlamalarıyla 63. yıl dönümünü kutladı

Orta Afrika ülkesi Çad, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümünü törenlerle kutladı. Törene birçok ülkenin lideri katıldı. Çad Devlet Başkanı İtno, halka hitaben yaptığı konuşmada, adil bir seçim süreci ve şeffaf bir yönetim vurgusu yaptı. Ayrıca, komşu ülkelerdeki güvensizlik durumuna dikkat çekti ve siyasi çözüm talep etti.

Orta Afrika ülkesi Çad, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümünü törenlerle kutladı.

Başkent Encemine'de gerçekleşen tören, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun yanı sıra Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Trovoada ile Kamerun ve Orta Afrika gibi ülkelerden üst düzey davetliler katıldı.

Çad Devlet Başkanı İtno, askeri geçit töreninin ardından halka hitaben yaptığı konuşmada, özgür ve adil bir seçimin yapılması için üzerinde anlaşılan programa bağlı kalmaya devam etmenin ve şeffaf bir süreç sürdürmenin önemini vurguladı.

İtno, ülkesinde siyasi geçiş sürecinin olumlu gelişimini sürdürmedeki başarının, kardeş ve dost ülkeler ile bölgesel ve uluslararası ortak kurumların katkısı ile mümkün olduğuna işaret etti.

"Komşu ülkelerde güvensizlik devam ediyor"

Çad'ın hassas bir geçiş döneminin içinden geçmesine ek olarak komşu ülkeler Libya, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvensizliğin devam ettiğine dikkati çeken İtno, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerdeki durum endişe verici. Ayrıca Nijer'de siyasi ve kurumsal durumda hızlı bir bozulma var. Çad olarak Nijer'deki güvenlik durumunun bozulmasından doğabilecek tehlikelere karşı duyarsız kalamayacağımız için, Nijer'i sarsan bu krize siyasi çözüm aramak üzere Niamey'e gittik. Nijer'de olduğu gibi Sudan'daki durum için barışçıl bir çözüm talep etmeye devam ediyoruz. Sudan'da çatışan taraflar arasındaki diyaloğu destekliyoruz ve onları barışçıl çözümler bulmak için itidal, sükunet ve diplomatik müzakereler yapmaya çağırıyoruz."

Öte yandan, İtno, bazı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.