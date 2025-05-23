BYD, Avrupa'da Tesla'yı Geçti

(ANKARA) - Çinli otomobil üreticisi BYD, geçen ay ilk kez Avrupa'da Tesla'dan daha fazla elektrikli araç (EV) satışı gerçekleştirdi. BYD'nin Avrupa'daki satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artış gösterdi. Öte yandan, Tesla'nın Avrupa satışları aynı dönemde yüzde 49 oranında düştü.

JATO Dynamics'in verilerine göre, BYD Avrupa'da 7 bin 231 tam elektrikli araç kaydı yaptırırken, Tesla 7 bin 165 araçla ikinci sırada yer aldı. BYD'nin Avrupa'daki satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artış gösterdi. Bu büyüme, şirketin uygun fiyatlı ve teknoloji yönüyle gelişkin modeller sunmasıyla ilgili görülüyor.

Öte yandan, Tesla'nın Avrupa satışları aynı dönemde yüzde 49 oranında düştü. Bu düşüş, şirketin yaşlanan model yelpazesi, CEO Elon Musk'ın Avrupa'daki siyasi duruşu ve üretim kesintileri gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Tesla'nın Model Y ve Model 3 gibi popüler modellerinin satışları da önemli ölçüde azaldı.

BYD'nin Avrupa'daki hızlı yükselişi, şirketin Macaristan ve Türkiye'de kurmayı planladığı üretim tesisleriyle daha da pekişmesi öngörülüyor. Bu tesisler, Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerini aşmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.