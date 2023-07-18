Büyükelçi Sedat Önal: Diplomasi Ukrayna savaşını sonlandırmalı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna savaşıyla ilgili diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Önal, savaşın 500 günden fazla süredir devam ettiğini ve binlerce sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına olan bağlılığının sürdüğünü ifade eden Önal, tahıl anlaşmasının en yakın zamanda tekrar başlayacağını umduklarını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna savaşıyla ilgili, "Diplomasiye öncelik verilmeli ve diplomasi bu yıkıcı savaşı sonlandırmanın ve adil, kalıcı barışı sağlayacak tüm çabaların temelini oluşturmalı." dedi.

Önal, BM Genel Kurulunda "Ukrayna'da işgal altındaki topraklar" hakkında düzenlenen toplantıda konuştu.

Ukrayna savaşının 500 günden fazla süredir devam ettiğine dikkati çeken Önal, binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ve mali bedelin de milyarca dolara ulaştığını anlattı.

Önal, savaşın özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisinin endişe verici olduğunu belirterek "Türkiye'nin tutumu en başından beri açık ve tutarlı olmuştur. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Krizin ilk gününden itibaren Türkiye'nin diplomasi yoluyla siyasi çözüm bulmaya çalıştığını da anımsatan Önal, Türkiye'nin BM ve diğer uluslararası örgütlerin insani yardım dağıtımı için hareket serbestisini de savunduğunu kaydetti.

Büyükelçi Önal, hesap verebilirliğin de önemli bir husus olduğunu işaret ederek tüm taraflara ihlalleri adil ve bağımsız bir şekilde soruşturma ve suçluları cezalandırma çağrısında bulundu.

"Tahıl anlaşmasının en yakın zamanda tekrar başlayacağını umuyoruz"

Savaşın olumsuz etkilerinin sürmeye devam ettiğini dile getiren Önal, bu bağlamda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın istikrar sağlayıcı bir etkisi olduğunu belirterek "Halihazırdaki bekleme sürecinin geçici olacağını ve operasyonların tüm tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde en yakın zamanda tekrar başlayacağını umuyoruz." dedi.

Önal, Zaporijya Nükleer Santrali'nde ve etrafında güvenlik sağlanmasının da önemine dikkati çekerek bu bölgede gerginliğin tırmanmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Çatışmanın çözümünün sadece savaş sahasındaki dinamiklerle belirlenemeyeceğini ifade eden Büyükelçi Önal, "Diplomasiye öncelik verilmeli ve diplomasi bu yıkıcı savaşı sonlandırmanın ve adil, kalıcı barışı sağlayacak tüm çabaların temelini oluşturmalı." ifadesini kullandı.